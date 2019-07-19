На Харьковщине собрали 72% ранних зерновых. Как повлияла на качество урожая погода?

В этом году механизатор Владимир Павленко собирает урожай уже в 25 раз за свою жизнь. Мужчина говорит, хотя условия работы за годы существенно улучшились, но все равно такой труд остается тяжелым.

Владимир Павленко, механизатор:

Да, ну, как, крестьянская работа всегда тяжелая была - А сколько вы уже работаете? Ну, с 94-го года…

Сегодняшний день для харьковских аграриев - настоящий праздник, говорит директор Департамента агропромышленного развития Александр Нездюр, ведь именно сегодня с полей Харьковщины собрали второй миллион тонн урожая. В целом, область уже убрала 72% ранних зерновых.

В сравнении с прошлым годом, аграрии ожидают собрать урожая на 200 тысяч тонн больше, несмотря на засуху, которая царила именно в момент налива зерна. Поэтому, уверяют - хлеба в магазинах будет достаточно. На сегодняшний день соотношение продовольственной пшеницы к фуражной колеблется в пределах 60% на 40%.

Александр Нездюр, дир. Департамента агропромышленного развития:

Ячмень в этом году по кругу, по области, дал где-то центнеров на 10% больше, и центнеров 5% больше дала пшеница. То есть, с зерном мы будем. Хотелось бы, конечно, больше урожай, но, знаете, что засуха в этом году как раз в момент налива зерна у нас получилась, и те сорта, которые более ранние - они более хорошие, те, которые чуть позже в момент набирания - как раз они недобрали.

Среди лидеров по сбору урожая - Балаклейский, Золочевский и Барвенковский районы области. Там аграрии насчитали более 100 тысяч тонн качественного продукта. Еще лучшие показатели в Нововодолажском, Золочевском и Первомайском районах. Озимую пшеницу на полях Змиевского района выращивают из семян отечественного производителя, говорит главный агроном Змиевской агрофирмы Петр Швец. И решение перейти на экологические варианты выращивания дало хорошие результаты.

Петр Швец, главный агроном ООО «Агрофирма им. Гагарина»:

На цьому полі, полі - 89 гектар. 2 роки назад ми вносили тоже саме цінніше добриво, яке є навєрно на землі чи на планеті - це органіка. Це тоже те, шо ніхто не може цим похвастатись. На цій площі ми вносили органічні добрива 2 роки назад із розрахунку 150 гектар органіки на гектар.

Завершить уборку ранних зерновых на Харьковщине планируют до конца следующей недели. После этого сразу должны приступить к подготовке полей к посеву озимых культур.

Агентство Телевидения Новости