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В украинском посольстве в Индии испортили все бюллетени для голосования на парламентских выборах

В украинском посольстве в Индии испортили все бюллетени для голосования на парламентских выборах

В посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испорчены все бюллетени для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как сообщает Lb.ua, МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов.

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Отметим, выборы состоятся 21 июля. Участки на всей территории государства будут открыты в 8:00 и закроются в 20:00. За места в парламенте девятого созыва будут бороться 22 партии.

Выборы будут проходить по смешанной системе: половину депутатов будут избирать по партийным спискам, остальных

 

Агентство Телевидения Новости

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