В ХПИ офицеры запаса приняли Военную присягу

В Харькове выпускникам кафедры военной подготовки было присвоено звание "младший лейтенант" запаса

Как сообщили в Харьковском областном военном комиссариате, торжества по случаю принятия присяги прошли сегодня, 20 июля, в Военном институте танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Поздравить выпускников с завершением двухлетнего обучения по программе подготовки офицеров запаса пришли ректор "ХПИ" Евгений Сокол, директор "Харьковского бронетанкового завода" Вячеслав Стрелец, руководители вузов, а также родные и близкие новоиспеченных выпускников.

После поздравлений с составлением Военной присяги руководителями университета и военного института, капеллан вуза отец Александр благословил будущих офицеров на образцовую службу украинскому народу и провел ритуал освящения молодых воинов.

Торжества завершились праздничным маршем.

Агентство Телевидения Новости