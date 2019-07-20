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Cтанция Тяньгун-2 сгорела, возвращаясь с орбиты (видео)

Cтанция Тяньгун-2 сгорела, возвращаясь с орбиты (видео)

Китайское управление пилотируемой космической техники опубликовало на YouTube видео входа в атмосферу станции Тяньгун-2, которая находилась на орбите с 2016 года и завершила работу 19 июля.

Готовиться к выходу с орбиты китайские специалисты начали около года назад. 19 июля станция разрушилась в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана.

На опубликованном видео, которое было записано камерой, установленной на внешней части Тяньгун-2, зафиксирован момент ее входа в атмосферу и неравномерное свечение облака из плазмы, которое окутывает станцию.

Готовиться к выходу с орбиты китайские специалисты начали около года назад. 19 июля станция разрушилась в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана.

На опубликованном видео, которое было записано камерой, установленной на внешней части Тяньгун-2, зафиксирован момент ее входа в атмосферу и неравномерное свечение облака из плазмы, которое окутывает станцию.

Вскоре связь с аппаратом прерывается. Это связано с увеличением непрозрачности плотной плазмы для радиоволн. В дальнейшем станция разрушилась и большинство ее элементов сгорели в атмосфере. Остальные обломки упали в безопасную зону в океане.


Агентство Телевидения Новости

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