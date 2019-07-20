Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:09
Просмотров: 80

В Украине завтра будет жарко и дождливо - погода

В Украине завтра будет жарко и дождливо - погода

Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, будет жаркой. Украинцам не стоит ждать непогоды по дороге к избирательным участкам, однако кратковременные дожди возможны в некоторых регионах.

Воздух будет очень теплым и даже горячим – температура составит 25 + 30 градусов.

На Юге, Востоке и в Центре местами столбик термометра поднимется до +32 градусов.

"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26+29 градусов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 