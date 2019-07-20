50 лет назад впервые на Луну ступила нога человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вспомнил, как студентом наблюдал за запуском "Аполлона-11", и тогда осознал, что недостижимых целей не бывает.

Этим воспоминанием он поделился в Twitter.

"Помню, как еще студентом-физиком в Португалии смотрел посадку Аполлона-11 на Луну, и это был действительно опыт, который вдохновляет", - отметил он.

Генсек ООН рассказал, что это событие убедило его: "нет таких вызовов, которые невозможно преодолеть, если люди работают вместе для достижения общей цели", и это убеждение живет с ним по сей день.

Отметим, 50 лет назад (1969) американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли из космического корабля "Аполлон-11" и впервые в мире ступили на поверхность Луны.

Астронавты установили на Луне американский флаг, сделали снимки поверхности спутника, несколько простых научных тестов, провели беседу с президентом США Ричардом Никсоном и установили памятную табличку с надписью: "Здесь в июле 1969 года от Рождества Христова люди с планеты Земля впервые ступили на поверхность месяца. Мы пришли с миром для всего человечества ".

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