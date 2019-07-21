Ремонтные фирмы заплатят миллионный штраф за сговор на тендерах

Как сообщили в Харьковском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины, ООО "Вега-Строй" и ОДО "Спецстрой-3" признаны виновными в сговоре на двух торгах по закупке услуг по ремонту канализационной системы и дорог в Харькове и Чугуеве соответственно.

В ходе расследования установлено, что компании имели общий адрес и сотрудников, руководители и учредители компаний находятся в родственных отношениях, а также у фирм одинаковые номера телефонов.

Кроме того, обнаружена синхронность в действиях предприятий, наличие идентичного дефекта и оформления в документах, одинаковые ошибки, свойства электронных файлов и совместное проведение оплаты за услуги электронной площадки.

В результате 19 июля временная административная коллегия АМКУ наложила на нарушителей штраф в общем размере 2,6 миллионов гривен - по 1,3 млн. на каждого.

Агентство Телевидения Новости