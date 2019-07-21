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На харьковском участке поругались наблюдатель и член комиссии

На харьковском участке поругались наблюдатель и член комиссии

Как сообщили в гражданской сети "Опора", на избирательном участке №631440 наблюдательница "Опоры" сделала замечание члену комиссии из-за большого количества контрольных листов в помещении УИК. 

"Член комиссии в грубой форме попросила наблюдательницу помолчать, наблюдать и не мешать процессу, но после повторного замечания порвала лишние контрольные листы", - говорится в сообщении.

Отметим, что избирательный процесс в Харькове и области начался вовремя и без проблем

Агентство Телевидения Новости

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