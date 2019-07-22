Бондом в новой киноленте станет… женщина

В новом фильме о легендарном агенте 007 в его роли выступила темнокожая женщина. Об этом информирует Daily Mail.



Сам же герой Джеймс Бонд «останется собой», но его знаковый номер отдадут новому спецагенту. Им станет британская актриса Лашана Линч.



Сообщается, что по сюжету Бонд, которого по-прежнему сыграет Дэниел Крейг, уйдет в отставку и уедет на Ямайку, и его номер присвоят новому агенту. Далее герои будут вести расследования вместе.



Источники также обнародуют информацию, что нового персонажа ввели в фильм потому, что вокруг ленты «было много разговоров о том, актуален ли Бонд из-за того, кем он является, и как он относится к женщинам».



Ранее съемки нового фильма о Бонде показали на видео. Также сообщалось, что киногерой пересядет на электрический Aston Martin Rapide E.

Источник: zi.ua

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