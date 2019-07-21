Выставочный поезд серьезно травмировал пенсионера: он в реанимации

20 июля в 6:40 на 4-й платформе железнодорожной станции «Харьков - пассажирский» Южной железной дороги выставочным поездом был травмирован 68-летний харьковчанин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчину в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации городской больницы скорой и неотложной помощи с черепно-мозговой травмой и переломами.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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