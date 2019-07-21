Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:43
Просмотров: 61

В Балаклейском районе неизвестный украл у наблюдателя видеорегистратор

В Балаклейском районе неизвестный украл у наблюдателя видеорегистратор

Полицией зарегистрировано 5 сообщений о нарушениях в списках избирателей; 28 о проведение незаконной агитации, 4 о порче бюллетней и 16 других нарушений. 

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на улице Гвардейцев Широнинцев на избирательном участке в школе мужчина разорвал бюллетень. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

В Купянском районе возле избирательного участка обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Обзор обнаруженного предмета правоохранители провели на месте, с учетом безопасности окружающих. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась,  работа избирательного участка не останавливалась. Позже появился и сам владелец сумки.

 В Балаклейский ОП поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выхватил у наблюдателя избирательного участка видеорегистратор и скрылся  На месте работает следственно-оперативная группа.

Информацию внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 