Сегодня 16:23
Просмотров: 114
В одном из районов города "замирнированы" 14 избирательных участков
Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеивcкой, Пушкинской, Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию 21 июля в 14:55.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Загрузка...