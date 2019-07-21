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В одном из районов города "замирнированы" 14 избирательных участков

В одном из районов города замирнированы 14 избирательных участков

Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеивcкой, Пушкинской, Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию 21 июля в 14:55.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Агентство Телевидения Новости

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