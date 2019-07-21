Явка на 16:00 - данные ЦИК

По данным из 10 избирательных округов, по состоянию на 16.00, явка на внеочередных парламентских выборах составляет 33,11%.

Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 16.00 данные прислали 10 территориальных избирательных округов из 199-ти. Согласно с ними, в целом по Украине активность избирателей составляет 33,11%.

Так, в Днепропетровской области (24-40 избирательные округа) - 39,79%, в Донецкой области (45-52 и 57-60) явка составляет 22,31%, в Житомирской области (62-67) - 35,81%, во Львовской области (115-126) - 32,45%, в Сумской области (157-162) - 33,37%, в Харьковской области (168-181) - 35,57%.

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