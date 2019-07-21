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На Харьковщине голосование завершено вовремя

На Харьковщине голосование завершено вовремя

Все избирательные участки региона закрылись вовремя.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, в области работают 14 окружных избирательных комиссий, по 7 на территории Харькова и области.

Так, особое внимание в день выборов и накануне уделили обеспечению безопасности и общественного порядка. Для этого задействованы 9600 правоохранителей - кроме Национальной полиции это была Нацгвадия и курсанты вузов системы МВД. Также на дежурстве - подразделения ГСЧС. На усиленный режим работы в области переведены пограничный отряд и пункты пропуска на государственной границе Украины.

Агентство Телевидения Новости

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