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У жителя Харьковщины дома выявили наркоплантацию

У жителя Харьковщины дома выявили наркоплантацию

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантацию конопли, которую выращивал по месту жительства 35-летний житель Чугуева. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Наркоплантацию выявили в ходе обыска частного домовладения злоумышленника. Правоохранители обнаружили и изъяли 435 растений конопли, вещество растительного происхождения в сухом состоянии, полимерную бутылку с наслоением вещества коричневого цвета и устройство для употребления наркотика. 

Установлено, что хозяин квартиры уже имел судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По словам мужчины, коноплю он выращивал для собственного употребления.

Изъятое направили на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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