Названы сроки, когда новая Рада начнет работу

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва планируют провести в конце августа – начале сентября. Об этом сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в понедельник, 22 июля, передает УНН.

"Я думаю, первое заседание парламента будет или конец августа, или начало сентября", - сказал он.

Дата проведения первого заседания Рады нового созыва зависит от даты объявления окончательных результатов выборов Центризбиркомом, отметил он.

Также Разумков рассказал, что Слуга народа в Раде будет, в первую очередь, инициировать принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказании за неперсональное голосование, а также ряд срочных профильных законопроектов.

Агентство Телевидения Новости