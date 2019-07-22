Стало известно, сколько денег из бюджета получат партии, набравшие более 2% голосов

Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.

По закону «Относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств.

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Наибольшую долю получит президентская партия «Слуга народа» — 537 миллионов гривен каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет. Далее идут:

«Оппозиционная платформа – За життя» – 141 млн за год;

«Европейская солидарность» – 109;

«Батькивщина» – 93; «Голос» – 77;

«Сила и честь» – 54;

«Оппозиционный блок» – 40;

«Партия Шария» – 38;

«Радикальная партия Ляшко» – 34;

«Украинская стратегия Гройсмана» – 27;

«Свобода» – 26.

Лишь первые пять партий, по данным экзит-пола, преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Официальные результаты выборов ЦИК должны объявить до 5 августа.

Агентство Телевидения Новости