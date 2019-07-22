Маленькая харьковчанка борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение

3-летняя Ярослава Данилюк борется с тяжелым заболеванием. Врачи диагностировали у малышки рак крови – мегакариобластный лейкоз М7.

За 6 месяцев обследования и лечения девочки ее родители потратили все деньги, которые у них были. Кроме Яси, в семье подрастают двое сыновей - старшему шесть лет, а младшему – всего год.

«К сожалению, уровень медицины в нашей стране не позволяет лечить это заболевание, и мы вынуждены ехать в республику Беларусь, где нашу дочь могут спасти», - рассказывает отец девочки, Вячеслав.

Мужчина сообщил, что сейчас девочка с мамой уже находится в беларусской клинике на лечении, стоимость которого составляет около 150 тысяч долларов, а это для семьи – огромные деньги, которых у них нет.

Родители Ярославы собрали 8000 долларов и очень надеются на помощь неравнодушных людей в сборе остальной необходимой суммы.

«Помогите спасти доченьку, ведь даже маленький вклад в спасение детской жизни – это огромный вклад для нас!», - просит папа девочки.

Желающие помочь ребенку могут перечислить средства на карту Приватбанка:

№ 4149 6293 9451 8856 Данилюк Вячеслав (папа), телефон +38(067)364 60 60

+38(067)281 45 42 - мама Ирина

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