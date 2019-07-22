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Харьковский "Металлист 1925" оштрафован на 100 тысяч гривен

Харьковский Металлист 1925 оштрафован на 100 тысяч гривен

Харьковский футбольный клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" получил крупный штраф за поведение своих болельщиков.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", в харьковский клуб поступило решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола по результатам рассмотрения дела "О неподобающем поведении болельщиков ФК" Металлист 1925 "во время матча 30-го тура чемпионата Первой лиги "Авангард" (Краматорск) -"Металлист 1925" (Харьков), который состоялся 20-го мая 2019 года".

"Металлист 1925" обязали уплатить штраф в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, клубу запрещено делать организованный выезд болельщиков на один матч в новом сезоне (игра 2-го тура против "Балкан").

Агентство Телевидения Новости

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