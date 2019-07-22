Харьковский "Металлист 1925" оштрафован на 100 тысяч гривен

Харьковский футбольный клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" получил крупный штраф за поведение своих болельщиков.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", в харьковский клуб поступило решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола по результатам рассмотрения дела "О неподобающем поведении болельщиков ФК" Металлист 1925 "во время матча 30-го тура чемпионата Первой лиги "Авангард" (Краматорск) -"Металлист 1925" (Харьков), который состоялся 20-го мая 2019 года".

"Металлист 1925" обязали уплатить штраф в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, клубу запрещено делать организованный выезд болельщиков на один матч в новом сезоне (игра 2-го тура против "Балкан").

Агентство Телевидения Новости