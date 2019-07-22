СБУ подозревает руководство "АрселорМиттал Кривой Рог" в экоциде

На заводе один из измерительных приборов, который измеряет толщину стали и содержит в своей конструкции источник ионизирующего излучения, излучал опасный уровень радиации, поскольку был сдан в эксплуатацию с нарушением технологии.

Служба безопасности Украины подозревает руководство предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" в экоциде. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил врио председателя СБУ Иван Баканов. Он опровергает заявления руководства этого предприятия о том, что СБУ оказывает давление на предприятие, проводит обыски незаконным способом и пытается вывезти оборудование с территории предприятия в качестве вещественного доказательства. По словам Баканова, о том, что на заводе повышенный уровень радиации, СБУ стало известно от заявителей, фамилии которых не раскрывают, поскольку они являются работниками предприятия.

Также он отметил, что в ходе обысков выяснилось, что один из приборов, который измеряет толщину стали и содержит в себе источник ионизирующего излучения, работал без официальной сдачи его в эксплуатацию и с нарушением проектных условий эксплуатации, что привело к значительному уровню радиации в помещении, где этот прибор установлен, соответственно к облучению работников завода. Баканов добавил, что уверен, что владелец предприятия "АрселорМиттал" Лакшми Миттал не в курсе, что происходит на его заводе в Украине.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором с офисами во многих странах мира, осуществляя инвестиции в предприятие в Кривом Роге, не имел целью ничего плохого. Но я также уверен, что менеджмент этого предприятия халатно относился к своим обязанностям и должен быть должным образом, как минимум, дисциплинарно наказан", - сказал Баканов.

В свою очередь, начальник Следственного управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена сообщил, что по факту несоблюдения на предприятии условий радиационной безопасности возбуждено уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - экоцид. Следователи получили информацию о том, что на предприятии есть угроза жизни и здоровью сотрудников завода. Ена пояснил, что во время пуско-наладочных работ машин непрерывной разливки стали были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение от прибора, измеряющего толщину стали, превысило допустимые пределы.

На основании этой информации следователи получили в суде разрешение на обыск на заводе. Во время обыска машина непрерывной разливки стали не работала, однако, как отметил Ена, до этого обыска ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на своем сайте отчиталось, что уже разливает сталь. Ена добавил, что на самой машине были обнаружены следы ее эксплуатации. По его словам, в ходе измерения ионизирующего излучения было установлено, что уровень радиации составляет 4,4 мкЗвт (440 мкР/ч - УНИАН).

В свою очередь председатель Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что уровень радиации в помещении, где был установлен прибор, в десятки раз превышал даже уровень радиации в районе конфаймента, который закрывает четвертый энергоблок ЧАЭС.

"Возле саркофага уровень радиации 0,23 мкЗвт, а на заводе зафиксировано 4,4", - уточнил он. Также Плачков добавил, что оборудование, которое излучало радиацию, должно было быть смонтировано в соответствии с проектом и получить разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования для эксплуатации. Однако на предприятии этого не сделали, запустив оборудование в работу, подчеркнул он.

Агентство Телевидения Новости