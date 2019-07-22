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Харьковский шпажист Роман Свичкарь - серебряный призер чемпионата мира-2019 по фехтованию

Харьковский шпажист Роман Свичкарь - серебряный призер чемпионата мира-2019 по фехтованию

Харьковчанин Роман Свичкарь в составе мужской шпажной сборной Украины взошел на серебряную ступень пьедестала чемпионата мира по фехтованию, проходящего в Будапеште

Украинские шшпажисты без поражений дошли до финала командных соревнований и лишь в матче за 1-е место уступили сборной Франции со счетом 37:45.

При этом Свичкарь оказался в финале самым активным и самым полезным в составе украинской сборной. Свои три боя он выиграл у французов с общим счетом 18:15. Таким образом, из 37-ми уколов, нанесенных украинскими шпажистами, один Свичкарь нанес больше половины.

Агентство Телевидения Новости

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