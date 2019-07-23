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В Харькове искали взрывчатку в 510 зданиях

В Харькове искали взрывчатку в 510 зданиях

22 июля правоохранители искали взрывчатку на 510 объектах Харькова.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 22, июля в 16.44 в Главное Управление полиции Харьковской области поступило анонимное электронное сообщение о закладке взрывчатки в 510 объектах различного типа назначения.

В сообщении указывались жилые многоэтажные дома, супермаркеты, торговые и торгово-развлекательные центры, больницы, родильные дома, детские сады частной и коммунальной собственности.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Правоохранители эвакуировали персонал, посетителей и жителей домов.

Во время осмотра помещений, объектов и прилегающих к осматриваемым объектам территорий никаких взрывных устройств не обнаружили.

 

Агентство Телевидения Новости

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