Полиция устанавливает личность погибшей женщины, выпавшей из многоэтажки на Салтовке

Личность погибшей женщины, тело которой было обнаружено возле дома 28-Б по улице Гвардейцев Широнинцев, а также обстоятельства ее смерти устанавливает харьковская полиция.

Напомним, первыми о происшествии сообщили очевидцы, опубликовав в соцсетях соответствующее фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 июля около 21:00 в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что на земле лежит женщина на вид 30-35 лет без признаков жизни.

По предварительному диагнозу, женщина погибла в результате падения с высоты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства происшествия.

Агентство Телевидения Новости