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На Гоптовке выявили два угнанных автомобиля

На Гоптовке выявили два угнанных автомобиля

За сутки на Харьковщине пограничники обнаружили два угнанных автомобиля, которые находились в международном розыске.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, накануне в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «AUDI A7» российской регистрации. Им управляла 29-летняя женщина - гражданка России.

При  погранично-таможенного оформлении автомобиля на него сработала база данных Интерпола. Было установлено, что данный автомобиль был похищен в Республике Беларусь.

Второе транспортное средство - автомобиль марки «HYUNDAI» - сегодня утром, 23 июля, также через пункт пропуска «Гоптовка», пытался ввезти из Российской Федерации 47-летний гражданин Украины.

При оформлении автомобиля было установлено, что он находится в розыске с марта этого года и был похищен на территории Украины.

Оба автомобиля и их владельцев пограничники задержали и в установленном порядке передали полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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