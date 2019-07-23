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Очень невезучий футболист забил два гола в одном матче в свои ворота
Врагу не пожелаешь. Защитник немецкой "Карл Цейс Йены" стал "популярным" после самострела.
В календарном матче 3-й немецкой бундеслиги "Карл Цейс Йена" принимала "Ингольштадт 04".
На 56-й минуте матча благодара голу Рене Экхардта "Карл Цейс Йена" повела в счете - 1:0. Но спустя 4 минуты игрок этой команды Мартин Сарр провел один гол в свои ворота, а еще через 12 минут - второй.
Так "Ингольштадт 04", не забив ни разу, победил 2:1.
Ниже в видеообзоре матча двойной самострел в исполнении Сарра с 1:05.
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