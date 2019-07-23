Нападение на девушку возле харьковского кладбища: подробности от полиции

Ранее сообщалось, что вчера, 22 июля, сотрудники 5-й пожарно-спасательной части задержали мужчину, который напал на девушку возле кладбища №3, расположенного в районе улицы Спортивной в Харькове.

Задержанного злоумышленника передали в руки прибывшим на место правоохранителям.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, вчера около 15:00 в дежурную часть полиции Московского района поступило сообщение о задержании гражданами 31-летнего харьковчанина, который нанес телесные повреждения 25-летней девушке.

Мужчина возле городского кладбища напал на потерпевшую и ударил ее сзади по голове.

Полицейские установили, что потерпевшая шла вблизи городского кладбища. Неожиданно кто-то ударил ее по голове. Девушка испугалась и начала кричать. Нападающий пытался бежать, но его задержали прохожие.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Агентство Телевидения Новости