Выборы в Раду: определилась первая сотня нардепов-мажоритарщиков

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины сейчас уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, на данный момент ЦИК уже обработала 94,20% протоколов по округам.

По состоянию на вчера, 22 июля, определились победители почти в 60 округах, а сегодня утром уже было более 80 мажоритарщиков-победителей, которые прошли на округах.

Сейчас подсчет голосов продолжается, окончательные данные ЦИК должна обнародовать до 5 августа.

После этого начнется подготовка к новой сессии.

Как известно, новая Рада (девятого созыва) может собраться уже в конце августа.

Агентство Телевидения Новости