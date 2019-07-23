Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:29
Просмотров: 44

На ХТЗ нетрезвый водитель уснул за рулем

Сегодня на линию 10 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Мира и 12 Апреля остановился автомобиль ЗАЗ Ланос: по сообщениям граждан, водитель находился в состоянии алкогольного опьянния и уснул за рулем. 

Прибыв на место, патрульные разбудили водителя и заметили у него признаки алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, провести тест на алкоголь не удалось - мужчина отказался.

Патрульные составили протокол по ст.130 КУоАП. Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 