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Завтра состоится внеочередная сессия городского совета

Завтра состоится внеочередная сессия городского совета

Завтра, 24 июля, состоится двадцать восьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Заседание состоится в сессионном зале горсовета.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в повестке дня значится 9 вопросов и «Разное».

Начало сессии - в 12:00.

Напомним. предыдущая сессия состоялась 19 июня. Тогда на заседании сессии Харьковского городского совета были внесены изменения в бюджет города на 2019 год. Также 19 июня депутаты горсовета приняли решение о переименовании проспекта Петра Григоренко обратно в честь маршала Жукова

Агентство Телевидения Новости

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