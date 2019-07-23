На Зерновой на три дня перекроют движение транспорта

С 24 по 26 июля с 8:00 до 20:00 движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом водопроводной сети по ул. Зерновой.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.

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