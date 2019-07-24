На Новых Домах собака покусала харьковчанку

В парке Юрьева накануне, вечером 23 июля, бойцовская собака покусала харьковчанку.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места событий.

Также на место была вызвана и патрульная полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 июля в 20:15 в полицию поступило сообщение от 42-летней харьковчанки о том, что ее покусала собака.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за собак, которых заявительница и 34-мужчина выгуливали в парке. Собаки сцепились между собой, а хозяева бросились их разнимать, из-за чего получили телесные повреждения.

Женщина обращалась за медицинской помощью в больницу, после получения которой медики отпустили ее домой.

Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

Все обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости