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Из-за угрозы взрыва из двух ВУЗов Харькова эвакуировали 200 человек

Из-за угрозы взрыва из двух ВУЗов Харькова эвакуировали 200 человек

Полиция проверила информацию о заминировании государственного учреждения и двух высших учебных заведений в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки и улицы Маршала Бажанова, а также в здании государственного учреждения по улице Сумской поступили в полицию 23 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехники.

Специалисты обследовали 45600 кв. метров помещений и 56 300 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 200 граждан. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

По сообщениям о заминировании учебных заведений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников, сделавших ложные сообщения о заминировании, разыскивают.

 

Агентство Телевидения Новости

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