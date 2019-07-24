Лавочки по 17 тысяч и вандализм. Почему увеличиваются расходы на реконструкцию парков и скверов Харькова?

Скамейки в парке "Стрелка" - одни из самых дорогих в городе. Их цена - почти 17 тысяч гривен. Такие данные обнародовали активисты Харьковского антикоррупционного центра. Однако некоторым из харьковчан такая сумма кажется заоблачной. Владимир Ерохин по специальности инженер, поэтому оценивает лавочки с профессиональной точки зрения.

Владимир Ерохин, инженер:

Судя по металлическим конструкциям, судя по затраченным времени, дереву, и качеству обработки... Ну, где-то такая лавка стоит тысячи три. Видимо здесь речь не идет о бизнесе прямых продаж, а, скорее всего, все идет через посредника, поэтому и цена такова.

Высокие цены возмущают и бизнесмена Александра Татара.

Александр Татар, бизнесмен:

Да вы и сами прекрасно знаете ответ на этот вопрос - на всех тендерах сейчас цены делают такими, чтоб было что назад вернуть. Мы ведь прекрасно знаем, что 17 тысяч она не будет стоить, она будет 9-10 тысяч, и то надо поделить. Я вообще не понимаю смысла реконструкции, потому что еще только в прошлом году ее сделали, два года назад. И менять лавочки это было не так необходимо, чтобы полностью закрывать парк.

Кроме того, горожане отмечают - в Харькове действительно в этом году появилось сразу несколько мест, которые им понравились. Однако, не очень нравятся обнародованные цифры в сметах на проведение работ в городских парках и скверах.

Сергей Иванович, менеджер:

Если этот факт имеет подтверждение, то это понятно, это, понятное дело, обычная коррупция. А если это разговоры... Ну, к нашим властям это часто незаслуженно.

Валентина Олейник, пенсионерка:

Мы тоже такое слышали, мы этим возмущаемся, но не знаю, что с этим сделать. Мы думаем, тут большие деньги заложены - в этот парк.

Некоторые из приобретенных скамеек в сквере Сафарова и "Стрелке", или же в саду Шевченко, обошлись в 7 раз дороже, чем большинство предложений на рынке, рассказывают антикоррупционеры.

Дмитрий Булах, активист ХАЦ:

Ситуація з лавками - це типова ситуація для нашої міської ради, коли будь-яка послуга, або будь-який товар закуповується в три - в чотири рази дорожче, аніж він коштує на ринку. А тут переплата була в 6-7 дорожче. Я хочу зазначити, що це звичайні лавки, це не якісь там складні лавки з якимось мегаавторським покриттям, або якісь там застосунки до лавки - це звичайна лава.

Больше всего вопросов вызывает именно сад Шевченко. Его постоянно дофинансируют уже три года подряд, отмечает юрист Харьковского антикоррупционного центра, Игорь Черняк. И подчеркивает - деньги выделяются почти на каждой сессии. И суммы существенные. В то время, когда финансы распределять можно эффективнее.

Игорь Черняк, активист ХАЦ:

Питання в тому, що дофінансування йде, коли укладаються, коли суми є більшими ніж обсяг бюджетного фінансування. І доводиться постійно збільшувати обсяг бюджетного фінансування. З садом Шевченка це відбувається вже протягом трьох років. І? те ж саме з іншими об'єктами по місту.

Вопрос о выделенных деньгах на парки и скверы города, в частности, на приобретение ценных лавочек Игорь Черняк озвучил и во время внеочередной сессии горсовета. Мэр Харькова, в свою очередь, сказал, что Черняк может обратиться по этому поводу в правоохранительные органы и отметил, что все сметы посмотрит сам, после чего предоставит развернутый ответ.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Посмотрю на ваші питання, на вашу інформацію. Дам соответствующее розпорядження, щоб ми виявили це де дешевле, де не дешевле, і я вам відповім на черговій сесії міськради.

Впрочем, повод регулярно выделять деньги на сад Шевченко подбрасывают властям и сами горожане. Разрисовывают сооружения, ломают деревья и бросают в озеро стеклянные бутылки. Или даже используют озеро в качестве бассейна. Недавно один из посетителей решил там поплавать и стал звездой "соцсетей".

Семен Ивас'янов, охранник:

Ну, и его милиция забрала в 24-ую, ну вместо вытрезвителя. - Він упав в воду? - Да плавал просто.

Кроме того, в мэрии раньше сообщили, что кто-то украл оборудование для полива газона, а также пытались украсть двух птиц. Поэтому выскоие цены на закупку лавочек и другие расходы вместе с вандализмом могут сделать выделение средств на реконструкцию бесконечным.

Агентство Телевидения Новости