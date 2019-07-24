Обсуждение выборов, распределение бюджета и новая фракция. Депутаты горсовета собрались на внеочередную сессию

Внеочередное заседание депутатов Харьковского городского совета началось с сообщения о появлении новой депутатской фракции. Фракция "Солидарность" прекратила свое существование. Вместо нее создана фракция под названием "Центр". В неё вошло 7 депутатов. Кроме того, во время сессии мэр города Геннадий Кернес прокомментировал результаты парламентских выборов. Партия "Оппозиционный блок", в состав которой входит харьковский гороской голова, набрала чуть больше, чем 3 процента голосов. А среди харьковских мажоритарщиков, приближенных к Кернесу, мандат получил только Дмитрий Шенцев. Другие проиграли.

Игорь Черняк, депутат городского совета:

Я взагалі на цю тему не хотів говорити, єдине, що можу сказати - харків'яни зробили свій вибір. Вони "довірили ділам" і кожен може на результати цього вибору подивитися і переконатися.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Це були вибори парламентські і харків'яни та вся Україна вибирала новий парламент. А то шо буде касаться місцевих виборів, тоді ми подивимось, "довіряй ділам" чи "не довіряй ділам".

Однако главной темой сессии стало обсуждение финансовых вопросов. В повестке дня было 9 пунктов и "разное". Дополнительные средства депутаты решили выделить на ремонт дорог и на харьковских коммунальщиков.

Тетяна Таукешева, заместитель городского головы:

На обеспечение бесперебойной работы коммунальных предприятий и выплаты заработной платы их работникам планируется направить 99 миллионов. В том числе финансовую поддержку коммунальному предприятию "тепловые сети" 20 миллионов гривен. Расходы на капитальный ремонт дорог предполагается увеличить на 123 миллиона. Кроме того, что была субвенция из государственного бюджета. Из них - на капитальный ремонт внутриквартальных дорог на 70 миллионов.

Еще 20 миллионов гривен в горсовете планируют потратить на трамвайные пути и переезды. 11 - на реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также строительство ливневой канализации. Кроме того, предусмотрели более 17 миллионов на реконструкцию сетей электроснабжения и наружного освещения в саду имени Шевченко.





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