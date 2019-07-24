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В Харькове выявили псевдореабилитационный центр, где «лечили» издевательствами, побоями и молитвами

В Харькове выявили псевдореабилитационный центр, где «лечили» издевательствами, побоями и молитвами

В Харькове правоохранители пресекли деятельность незаконного реабилитационного центра для алко - и наркозависимых, который функционировал на территории Слободского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, сегодня, 24 июля 2019 года, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного лишения свободы, или похищение людей (ч. 2 ст.146 УК Украины) в ходе обыска на территории заведения были выявлены 19 человек в возрасте от 27 до 65 лет, которые принудительно находились в реабилитационном центре якобы с целью лечения.

Люди сообщили, что их вылавливали на улицах или забирали из дома и привозили в этот центр против их воли. Там их заставляли подписывать договоры о якобы добровольном проживании в заведении, отбирали документы, телефоны и личные вещи. 

А чтобы «пациенты» не убежали, за ними постоянно следили, а окна дома были обустроены металлическими решетками.

Следует отметить, что среди жителей центра были не только граждане Украины, но и иностранцы. В частности, мусульмане. Их, например, «лечили» христианскими молитвами и заставляли против воли читать Библию.

Еще одним методом «лечения» алкогольной и наркотической зависимости были издевательства и физическое насилие.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и лиц, причастных к совершению преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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