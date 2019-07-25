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Подозреваемого в убийстве мужчины на Салтовке задержали

Подозреваемого в убийстве мужчины на Салтовке задержали

Подозреваемого в убийстве мужчины в Московском районе Харькова задержали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, накануне, 24 июля в частном доме по улице Академика Павлова обнаружили тело 62-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти. 

Как было установлено, потерпевший проживал один и в последнее время злоупотреблял алкоголем. При осмотре места происшествия во дворе нашли головной убор, который, по словам дочери убитого, не принадлежал ее отцу.

В ходе обработки видео с камер наблюдения полицейские установили, что найденная вещь принадлежала мужчине возрастом около 30 лет. 

Личность подозреваемого установили и задержали. Им оказался безработный 30-летний мужчина без установленного места проживания, который случайно познакомился с потерпевшим и в тот день пришел к нему в гости. 

Во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил хозяина дома головой в древесно-стружечную плиту. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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