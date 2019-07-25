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Двое рецидивистов ограбили харьковчан почти на полмиллиона гривен

Двое рецидивистов ограбили харьковчан почти на полмиллиона гривен

В Харькове правоохранители задержали двоих ранее неоднократно судимых мужчин, которые ограбили домовладения в Основянском районе почти на полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

42-летний и 35-летний грабители проникали в домовладения харьковчан через окно. Из домов они выносили деньги, украшения, технику и другое ценное имущество. Согласно заключению эксперта общая сумма причиненного ущерба составляет 468 000 гривен.

Полицейские установили причастность одного из злоумышленников к совершению трех краж, его сообщника - к другой.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3, ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчинам грозит до 8 лет тюремного заключения. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, они находятся под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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