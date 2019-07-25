20-летний парень решал конфликт битой

Житель Харьковщины битой решал конфликт с 34-летним малознакомым оппонентом на улице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 июля в полицию поступила информация об избиении 34-летнего мужчины в селе Соколово Змиевского района.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленником оказался 20-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Его задержали.

Выяснилось, что в тот день около 23:00 между потерпевшим и правонарушителем возник конфликт на улице. Во время выяснения отношений 20-летний злоумышленник несколько раз ударил деревянной битой потерпевшего в область плеч и головы.

Вещественное доказательство изъяли.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости