Буффон отразил три послематчевых пенальти

41-летний вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжает демонстрировать невероятную спортивную форму.

В китайском Нанкине в рамках предсезонного турнира сыграли между собой два итальянских гранда - туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. После чего, согласно регламента, исполнялась серия послематчевых пенальти. Эту серию со счетом 4-3 выиграл "Ювентус". И при этом блеснул своим мастерством нестареющий Буффон. Он отразил три 11-метровых.





Агентство Телевидения Новости