Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:55
Просмотров: 28

Буффон отразил три послематчевых пенальти

Буффон отразил три послематчевых пенальти

41-летний вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжает демонстрировать невероятную спортивную форму.

В китайском Нанкине в рамках предсезонного турнира сыграли между собой два итальянских гранда - туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. После чего, согласно регламента, исполнялась серия послематчевых пенальти. Эту серию со счетом 4-3 выиграл "Ювентус". И при этом блеснул своим мастерством нестареющий Буффон. Он отразил три 11-метровых.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 