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От травм, полученных в ринге, умер второй боксер за неделю

От травм, полученных в ринге, умер второй боксер за неделю

23-летний боксер из Аргентины Уго Сантильян потерял сознание как раз в тот момент, когда оглашались результаты боя.

В Сан-Николасе - пригороде Буэнос-Айресе Сантильян проводил 10-раундовый поединок против Эдуардо Абреу из Уругвая.

По завершении 10-ти раундов рефери взял руки боксеров. Ринг-анонсер  стал объявлять счет на записках судей у ринга: 96-94, 93-97, 95-95. Таким образом бой был признан ничейным, и рефери поднял руки обоим боксерам.

Вот только Сантильян в тот момент уже не мог без посторонней помощи стоять на ногах. А когда его довели до угла ринга, он упал и потерял сознание.

Боксер был госпитализирован и умер в больнице.

23-летний Уго Сантильян успел провести на профессиональном ринге 27 боев. 19 выиграл, 6 проиграл и дважды была зафиксирована ничья.

Последняя ничья оказалась в буквальном смысле последней.

Двумя днями ранее умер российский боксер Максим Дадашев. Он провел 11 раундов в ринге против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После чего не смог продолжать бой и "отключился" по пути в раздевалку.


Агентство Телевидения Новости

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