На Харьковщине у телят появилась необычная "мама": фермеры продолжают внедрять современные технологии

Этот маленький теленок родился совсем недавно. Его вместе с братьями и сёстрами забрали от мамы-коровы через неделю, после того как он появился на свет. Осуществить это смогли благодаря автомату выпойки, говорит главный зоотехник Змиевской фермы Владимир Айдин.

Владимир Айдин, главный зоотехник ООО «Агрофирма им. Гагарина»

В первую очередь автомат выпойки нам дал - это уйти от человеческого фактора. Человеческий фактор включает в себя много вопросов, в частности, выпойка телят, здоровье, контроль за здоровьем и контроль за выпитым молоком, и контроль температурного режима молока

Владимир Айдин объясняет: когда теленок рождается, он не имеет защитного иммунитета, как другие животные. Поэтому нужно тщательно следить за его состоянием здоровья. В этом на ферме помогает «Кормомама»

Владимир Айдин, главный зоотехник ООО «Агрофирма им. Гагарина»

Когда телята поступают сюда после рождения - на 6-й день, они выпаиваются молоком цельным. Молоко подается из «танка» - вон между вами шланг. И автомат «Кормомама» нагревает его до 40 градусов и по такому же шлангу отправляет на соску

Кроме молока устройство содержит емкости для витаминов, сухих и жидких лекарств, емкость для моющего средства. Также на дисплее содержатся данные по каждому теленку. В частности, те, которые питаются мало или пьют молоко медленнее, чем надо - выводятся на дисплей устройства. Сделать это помогает ошейник с чипом, который надевают на животное. С него передается информация не только на «Кормомаму», но и на специальную программу в телефоне ветеринарного врача, благодаря которой можно узнать о поведении теленка, состоянии здоровья и массе прироста в день.

Анатолий Гацько, генеральный директор ООО «Агрофирма им. Гагарина»

Приріст цих телят у нас «получається» більше 800 грам на добу. Це чудовий приріст. Задача дуже коротка для того, щоб в 14 місяців із теляти «получилася» запліднена через 9 місяців … через 23 місяця «получилася» корова»

На ферме говорят: все это делается для того, чтобы как можно быстрее получить взрослую корову, которая будет давать качественное молоко с необходимым количеством белка, жирности и плотности.





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