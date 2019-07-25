Как работает самоуправление в Польше и как его развивать в Украине

Сергей Беспалый раньше за рубежом не был. В свое первое путешествие в Польшу отправился, чтобы перенять опыт и внедрять децентрализацию у себя в Коломаке. По словам мужчины, вся их группа все еще находится под впечатлением. Сначала говорит, были даже в шоке, а потом поняли, что так реально может быть и у нас в Украине.

Сергей Беспалый, заместитель Коломакского поселкового головы

Там вони чітко розуміють, де чиї дороги і хто за них відповідає. Якщо це дорога гміни, то дорогу утримує і планує бюджет на її утримання - гміна, якщо це дороги державні - воєводства, також відповідні органи цього воєводства - у нас це область. Є державні дороги. Які всі без виключення, ну, я б сказав, в ідеальному стані, якщо порівнювати з нашими. У них там багато уваги приділяється проблемам людей похилого віку, пенсіонерам.

Две группы из Харькова - представители СМИ и объединенных общин - посетили Польшу при содействии Польского консульства и Харьковского Центра развития местного самоуправления.

Такую поездку, в частности, для СМИ, планировали несколько лет, рассказывает консул Влодзимеж Лещинский, но возникала проблема финансирования. В конце концов, её удалось решить благодаря «Польсько-українській Господарчій палаті», программе "Study tur tu Poland" и Международной Ассоциации «Європа-Північ-Схід».

Влодзимеж Лещинский, консул Генконсульства Республики Польша в г. Харькове

Таких поездок было совсем не мало, но я очень рад, что польский опыт мог быть полезен и вашим людям, которые посмотрели и увидели, и может быть, уже узнали, что всё зависит от нас. Не от наших властей. Как мы будем жить, как будем развиваться и что мы хотим сделать у нас.

По словам Дианы Бариновой, главное здесь то, что представители объединенных общин и местные СМИ смогли увидеть собственными глазами, как самоуправление уже работает в Европе.

Диана Баринова, директор Харьковского Центра развития местного самоуправления

Реалізувати реформу без зміни свідомості сільського населення, керівництва громад практично неможливо. А зміна свідомості - вона приходить тільки тоді, коли ти бачиш якісь конкретні приклади, і от такі подібні візити як мінімум до наших колег, до наших найближчих сусідів - до республіки Польщі, вони є найефективнішим інструментом для того, щоб показувати нашим людям, як можна жити, яку мати інфраструктуру, яку систему управління.

Журналисты же смогли пообщаться с экс-президентом Польши Александром Квасьневским, и познакомились с коллегами из польских редакций.

Владимир Чистилин, журналист

Для мене дуже важливо як для журналіста побувати в різних засобах масової інформації. Ну і, скажімо, досвід ОКО.press, де самі громадяни фінансують мас-медіа - це ну дуже корисно, і в принципі це привід замислитися над тим, щоб було тут так - в Україні. Ми були на радіо, були і в POLITYKA -журнал. Це взагалі концерн, який вражає.

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