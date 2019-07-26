День сисадмина: работники Сети отмечают профессиональный праздник

В пятницу, 26 июля, отмечается всемирный День системного администратора. Системный администратор - это сотрудник организации, учреждения или компании, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения.

В разговорной речи системных администраторов еще называют сисадминами или просто админами.

История праздника зародилась с 1999 года. Тогда один из американских системных администраторов из Чикаго по имени Тед Кекатос выступил с инициативой в поддержку нового профессионального праздника, который бы объединил специалистов этой профессии.

28-го июля того года этот праздник, под названием «System Administrator Appreciation Day», был впервые отмечен в США.

В силу чрезвычайной актуальности и востребованности профессии системного администратора по всему миру, праздник День сисадмина быстро получил широкое распространение и вышел на международную арену. Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача - если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает - сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи.

В этот день принято чествовать скромных тружеников «невидимого фронта», оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров - ведь именно от них напрямую зависит успешная работа компании.

Поскольку праздник не имеет формального статуса, то и отмечают его без особых церемоний и формальностей. В основном сисадминов поздравляет начальство, коллеги и соседи по рабочим местам, а также друзья и члены семьи. Поскольку большинство специалистов в сфере системного администрирования трудится в частных бизнес-структурах, то торжественная дата обычно сопровождается пусть не слишком значительных масштабов, но радующим душу застольем.

Агентство Телевидения Новости