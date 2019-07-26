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Под Харьковом горел частный цех

Под Харьковом горел частный цех

26 июля в 00:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в производственном помещении одноэтажного здания частного цеха по ул. Полевой в селе Русская Лозовая Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели в ходе разведки пожара установили, что в здании, где производился войлок, горели тюки с тканью, готовой продукцией и производственные станки на площади 500 кв.м.

Существовала угроза переброски пламени на соседнее складское помещение.

Спасатели локализовали огонь в 2:39. Полностью его потушили в 6:49. Соседние помещения от огня не пострадали.

Причину возникновения возгорания выясняют.

 

Агентство Телевидения Новости

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