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В результате ДТП загорелся автомобиль, водитель скончался

В результате ДТП загорелся автомобиль, водитель скончался

В результате дорожно-транспортного происшествия на 419-м километре трассы «Киев-Харьков-Довжанский» загорелся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 июля в 21:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Mersedes» 1996 года выпуска.

Автомобиль вспыхнул после столкновения с отбойником и с грузовиком «Renault».

На момент прибытия пожарных огнем полностью был охвачен моторный отсек разбитого автомобиля «Mersedes». Площадь пожара составила около 1 кв.м.

В 21:45 пожар спасатели локализовали, а в 21:50 полностью ликвидировали.

В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель и пассажир легкового автомобиля 1971 г.р.

Их с травмами разной степени тяжести доставили в Валковскую районную больницу, однако через некоторое время водитель автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

 

Агентство Телевидения Новости

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