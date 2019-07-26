Мужчина, обокравший односельчанку, угрожал убить ее за заявление в полицию

Житель Волчанского района, обокравший односельчанку, угрожал убить ее за заявление в полицию.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области, 57-летний мужчина похитил у односельчанки велосипед, а когда потерпевшая обратилась в полицию, пришел к ней с ножом и угрожал убийством и уничтожением всего имущества.

Злоумышленник требовал от женщины забрать заявление о краже и 3000 гривен.

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости