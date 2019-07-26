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На Холодной Горе ограбили мужчину

На Холодной Горе ограбили мужчину

За совершение грабежа в Харькове задержали 33-летнего ранее судимого мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник  открыто завладел двумя мобильными телефонами и денежными средствами 45-летнего мужчины.  

Правоохранители становили, что в тот день, около 20 часов вечера злоумышленник находился в одном из кафе на улице Полтавский шлях. Там он заметил мужчину, у которого были мобильные телефоны и деньги.

Злоумышленник догнал жертву, когда тот вышел из кафе, и воспользовавшись тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ударил его. После этого грабитель завладел его имуществом и скрылся.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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