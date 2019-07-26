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На Харьковщине подростка насмерть сбил поезд

На Харьковщине подростка насмерть сбил поезд

25 июля в 15:16 на железнодорожной станции в поселке Шевченково попал под поезд 13-летний подросток.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Локомотив сообщением "Купянск-Харьков" двигался по главной железнодорожной колее в направлении Харькова.

Предварительно установлено, что подросток-местный житель переходил железнодорожные пути в установленном месте, но не заметил поезд.

Заметив ребенка, машинист принял меры экстренного торможения, но избежать аварии не удалось. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Агентство Телевидения Новости

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