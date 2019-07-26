Луганская "Заря" выиграла свой первый матч в Лиге Европы-2019/2020

Луганская "Заря" первой из украинских команд начала выступление в еврокубках сезона 2019/2020 гг. Соперник "Зари" по второму квалификационному раунду Лиги Европы - черногорская "Будучност" из Подгорицы.

Первый матч в Черногории завершился победой "Зари" - 3:1. Артем Громов отметился голевым дублем в первом тайме. После перерыва Михайло Перович один мяч сквитал, а Леван Авеладзе вновь сделал голевое преимущество "Зари" комфортным - в два мяча.

Ответный поединок через неделю состоится в Луганске.





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