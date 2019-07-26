В трех районах Харьковщины выявили масштабные хищения леса

В трех районах Харьковской области правоохранители оперативно прекратили масштабные хищения древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территориях Золочевского, Красноградского и Чугуевского районов правоохранители остановили шесть грузовиков, перевозивших более 75 кубических метров высококачественной древесины дуба.

В ночь на 26 июля были организованы масштабные отработки государственных лесничеств региона с целью противодействия незаконной вырубке лесных насаждений в регионе.

Так, 25 июля в Золочевском районе патрульные остановили в поселке Березовка грузовики, загруженные древесиной. Как оказалось, документы на лесопродукцию у водителя отсутствовали. Общее количество срубленных дубов составляет 12 м3.

Грузовики со стволами деревьев полицейские обнаружили и в посадке села Кирилловка Красноградского района.

На момент прибытия правоохранителей в лесополосе находились 7 парней. В автомобилях «ЗИЛ» и «КАМАЗ» с прицепом полицейские обнаружили 20 дубов разного диаметра от 32 до 42 сантиметров. Кроме того, на месте происшествия находился автомобиль марки «УАЗ», внутри которого полицейские обнаружили две бензопилы. Общее количество древесины составляет около 35 м3. Автомобили и орудия преступления изъяли.

Также на территории Чугуевского района правоохранители обнаружили и изъяли 25 кубометров круглого лесоматериала породы дуб, 5 кубометров дубовых дров и 2 грузовика, с помощью которых злоумышленники перевозили незаконно заготовленную древесину.

По всем выявленным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Также полицейские выясняют происхождение древесины и все обстоятельства событий.





Агентство Телевидения Новости